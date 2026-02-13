Stage de manga tous niveaux sur 4 jours (3h par jour), MJC Escalquens, Escalquens

Stage de manga tous niveaux sur 4 jours (3h par jour) 23 – 26 février MJC Escalquens Haute-Garonne

Tarif adhérents : 80€ pour les 4 jours (matériel compris)

Non-adhérents : 95€ pour les 4 jours (matériel compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T13:30:00+01:00 – 2026-02-23T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T13:30:00+01:00 – 2026-02-26T16:30:00+01:00

Jour 1 : Les Fondations – Visage et Encrage Traditionnel

Théorie : Étude des proportions du visage de face et de profil. Apprendre à placer les éléments pour donner du caractère à son personnage.

Pratique : Initiation à l’encrage traditionnel. Apprivoiser le trait pour donner du relief au dessin.

Objectif : Maîtriser les bases du portrait manga.

Jour 2 : De la Lecture à la Création – Étude de Cas et Anatomie

Analyse Manga : Découverte exclusive d’une œuvre primée au concours international Silent Manga Audition et visionnage de son adaptation en court-métrage. Comprendre comment une image raconte une histoire sans texte.

Anatomie : Étude des proportions du corps humain et construction de la silhouette.

Encrage : Exercices de précision et gestion des pleins et déliés.

Jour 3 : Dynamisme et Mouvement – Le « Speed Drawing »

Action : Suite de l’étude du corps. Exercices intensifs de « gesturologie » (poses rapides en 30, 60 et 90 secondes) pour capturer le mouvement et l’énergie, comme les pros.

Composition : Apprendre à donner de l’attitude et de la vie à ses personnages.

Jour 4 : Finalisation et Mise en Couleur – Technique « Alcohol Markers »

Couleur : Initiation aux feutres à alcool (type Copic/Promarker). Apprendre les dégradés, les mélanges et les contrastes de lumière.

Atelier Libre : Mise en couleur des créations personnelles réalisées durant le stage ou finalisation sur des dessins préparées pour perfectionner la technique.

MJC Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mjc-georges-negre/evenements/stage-manga »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mjcescalquens.fr/ »}]

Au programme : Storytelling et création de personnages / Techniques de dessin et mise en couleur manga dessin

MJC Escalquens