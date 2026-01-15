Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume

Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume lundi 16 février 2026.

Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur

579 Route Paul Scarron Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-17

Date(s) :
2026-02-16

Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur
Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur

Lundi 16 et mardi 17 février 2026
10h–12h30 13h30–16h30
Maison de la Musique Sillé-le-Guillaume

Un stage destiné aux adolescents et adultes souhaitant s’initier ou se perfectionner à la création musicale numérique (composition, enregistrement, mixage).   .

579 Route Paul Scarron Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MAO course ? Computer-Assisted Music

L’événement Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Sillé-Le-Guillaume