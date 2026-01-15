Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume
Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume lundi 16 février 2026.
Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur
579 Route Paul Scarron Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-16
Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur
Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur
Lundi 16 et mardi 17 février 2026
10h–12h30 13h30–16h30
Maison de la Musique Sillé-le-Guillaume
Un stage destiné aux adolescents et adultes souhaitant s’initier ou se perfectionner à la création musicale numérique (composition, enregistrement, mixage). .
579 Route Paul Scarron Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MAO course ? Computer-Assisted Music
L’événement Stage de MAO Musique Assistée par Ordinateur Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Sillé-Le-Guillaume