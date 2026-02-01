Stage de marionnettes Salle Communale Ti Plougon Plogoff

Stage de marionnettes

Salle Communale Ti Plougon 37 Le Bourg Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Accompagnés d’une marionnettiste (Chloe Gil La fichue compagnie), venez fabriquer et faire prendre vie à votre marionnette sac ! Vous apprendrez les bases de la manipulation des marionnettes la personnalisation de la marionnette (son caractère, sa démarche, sa manière de communiquer…), recherche collective de scénario et mise en pratique du scénario au travers d’une restitution. .

Salle Communale Ti Plougon 37 Le Bourg Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 44 85 64 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de marionnettes

L’événement Stage de marionnettes Plogoff a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz