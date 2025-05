Stage de maroquinerie : fabrication d’un étui à téléphone ou à lunettes – l’Âge du Cuir St Front sur Nizonne, 7 juin 2025, St Front sur Nizonne.

Pour qui : Ados à partir de 16 ans et adultes

Quand : Samedi 7 juin, de 9h à 16h30

Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)

Le thème : Réalisez un étui à téléphone ou à lunettes en cuir à tannage végétal. Au choix : à porter à la ceinture, à la main avec une dragonne ou en bandoulière (bandoulière non fournie).

À anticiper :

Vous prévoyez d’avoir sur place l’objet qui sera contenu dans l’étui.

Sur place :

Détermination des dimensions

Patronage

Report du patron sur le cuir

Découpe du cuir

Nourrissage et teinture du cuir (teinture base alcool et huile)

Pause pique-nique (auberge espagnole)

Finition des tranches du cuir

Mise en forme

Montage par rivets

Pose du fermoir

Vous repartez avec l’étui que vous avez réalisé.

Le tarif : 100 € (50 € à la réservation, 50 € le jour du stage)

Nombre de participants : De 2 à 4

Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 06 32 63 06 88

lageducuir@gmail.com 0632630688

l’Âge du Cuir 408 route des Termes St Front sur Nizonne 24300 Dordogne