Stage de maroquinerie : fabrication d’un porte-clef en cuir l’Âge du Cuir St Front sur Nizonne 9 juillet 2025

Stage de maroquinerie : fabrication d’un porte-clef en cuir l’Âge du Cuir St Front sur Nizonne Mercredi 9 juillet, 14h00 30 €

Découvrez le cuir à tannage végétal à travers la réalisation d’un porte-clef.

Pour qui : Enfants et ados de 8 à 14 ans

Quand : mercredi 9 juillet, de 14h à 16h

Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)

Le thème : Découvrez le cuir à tannage végétal à travers la réalisation d’un porte-clef.

Le détail :

Découverte des cuirs

Découverte du repoussage

Mise en couleur (teinture bas alcool et huile ou peinture acrylique)

Pose de l’anneau

Vous repartez avec le porte-clefs que vous avez réalisé.

Le tarif : 30 € (10 € à la réservation, 20 € le jour du stage)

Nombre de participants : De 2 à 8

Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 06 32 63 06 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T16:00:00.000+02:00

1

lageducuir@gmail.com 06 32 63 06 88

l’Âge du Cuir 408 route des Termes St Front sur Nizonne 24300 Dordogne