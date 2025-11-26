Stage de maroquinerie : Fabrication d’un porte-monnaie en cuir l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne

Stage de maroquinerie : Fabrication d’un porte-monnaie en cuir l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne mercredi 26 novembre 2025.

Stage de maroquinerie : Fabrication d’un porte-monnaie en cuir l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne Mercredi 26 novembre, 14h30 30€

Venez fabriquer votre porte-monnaie en cuir en famille

Pour qui : Venez en famille ! Enfants à partir de 8 ans, ados et adultes.

Quand : mercredi 26 novembre, de 14h30 à 16h

Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)

Le thème : Réalisation d’un porte-monnaie en cuir à tannage végétal

Le détail :

Découverte des cuirs

Découpe du cuir

Finition des tranches

Mise en forme

Pose du fermoir

Vous repartez avec le porte-monnaie que vous avez réalisé.

Le tarif : 30 € (10 € à la réservation, 20 € le jour du stage)

Nombre de participants : De 2 à 8 personnes

Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 0632630688

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T16:00:00.000+01:00

1

lageducuir@gmail.com 0632630688

l’Âge du Cuir , 408 route des Termes, 24300 St Front sur Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne