Stage de maroquinerie : Fabrication d’une ceinture en cuir l’Âge du Cuir St Front sur Nizonne 16 juillet 2025

Venez en famille découvrir la maroquinerie à travers la création d’une ceinture en cuir

Pour qui : Venez en famille : enfants à partir de 8 ans, adultes et ados

Quand : Mercredi 16 juillet, de 14h à 16h30

Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)

Le thème : Réalisez une ceinture en cuir à tannage végétal de la tannerie Chamont et boucle en laiton.

Modèles :

Temporis (largeur 35 mm, boucle finition laiton vieilli)

Livan (largeur 35 mm, boucle finition nickelée)

Vireo (largeur 30 mm, boucle finition nickelée)

Lunéa (largeur 25mm, boucle finition nickelée)

À anticiper :

Chaque participant nous prévient en amont du modèle et de la couleur choisis (ébène, tobacco, irish, noisette ou cherry).

Sur place :

Découverte du cuir à tannage végétal

Découpe à l’emporte-pièce

Finition des tranches

Montage d’un passant

Pose d’une boucle par rivets

Vous repartez avec la ceinture que vous avez réalisé.

Le tarif : 65 € par personne (30 € à la réservation, 35 € le jour du stage)

Nombre de participants : De 2 à 6

Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 06 32 63 06 88

lageducuir@gmail.com 06 32 63 06 88

l’Âge du Cuir 408 route des Termes St Front sur Nizonne 24300 Dordogne