Stage de maroquinerie l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne Samedi 20 décembre, 14h00 60 €
Fabrication d’une couverture en cuir pour carnet
Pour qui : Ados à partir de 16 ans et adultes.
Quand : Samedi 20 décembre, de 14h à 17h
Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)
Le thème : Réalisation d’une couverture de carnet en cuir à tannage végétal
Le détail :
Découverte des cuirs
Découpe du cuir
Finition des tranches
Mise en forme
Couture main au point sellier
Vous repartez avec le carnet et la couverture que vous avez réalisée.
Le tarif : 60 € (30 € à la réservation, 30 € le jour du stage)
Nombre de participants : De 2 à 8 personnes
Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 0632630688
Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-20T17:00:00.000+01:00
l’Âge du Cuir , 408 route des Termes, 24300 St Front sur Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne