Stage de maroquinerie l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne Samedi 20 décembre, 14h00 60 €

Fabrication d’une couverture en cuir pour carnet

Pour qui : Ados à partir de 16 ans et adultes.

Quand : Samedi 20 décembre, de 14h à 17h

Où : à St Front-sur-Nizonne (Dordogne)

Le thème : Réalisation d’une couverture de carnet en cuir à tannage végétal

Le détail :

Découverte des cuirs

Découpe du cuir

Finition des tranches

Mise en forme

Couture main au point sellier

Vous repartez avec le carnet et la couverture que vous avez réalisée.

Le tarif : 60 € (30 € à la réservation, 30 € le jour du stage)

Nombre de participants : De 2 à 8 personnes

Pour s’inscrire : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 0632630688

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T17:00:00.000+01:00

lageducuir@gmail.com 0632630688

l’Âge du Cuir , 408 route des Termes, 24300 St Front sur Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne