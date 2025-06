Stage de maroquinerie personnalisé l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne 30 juin 2025

Stage de maroquinerie personnalisé l’Âge du Cuir Saint-Front-sur-Nizonne 30 juin – 31 décembre à partir de 90 €

Vous souhaitez vivre un moment privilégié autour de la découverte du cuir ?

Vous pouvez passer 1/2 journée ou une journée entière avec nous.

Programme

pour 1/2 journée : (3h) Découverte des outils, des cuirs, expérimentations.

pour une journée complète (6h en atelier + 1h30 de pause le midi) : Découverte des outils, des cuirs, des techniques (découpe, montage, finitions…) et réalisation d’un objet. Repas non fourni. Possibilité de manger sur place, à l’intérieur ou à l’extérieur (auberge espagnole).

Tarif

Les tarifs s’entendent fournitures incluses. Vous emportez votre création.

pour 1 personne seule :

1/2 journée (3h) : 90 €.

1 journée : 180 €.

pour 2 personnes

75 € par personne pour la 1/2 journée

150 € par personne la journée complète.

à partir de 3 personnes

60 € par personne pour la 1/2 journée

120 € par personne la journée complète.

Vous avez un projet précis et vous souhaitez profiter de nos conseils, et de notre aide pour le réaliser dans notre atelier ?

C’est également possible. Prévoyez 30€ de l’heure, fournitures non incluses.

Contactez-nous : [lageducuir@gmail.com](mailto:lageducuir@gmail.com) ou 06 32 63 06 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-31T18:00:00.000+01:00

lageducuir@gmail.com 06 32 63 06 88

l’Âge du Cuir 408 route des termes 24300 St Front sur Nizonne Saint-Front-sur-Nizonne 24300 Dordogne