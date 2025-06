Stage de médiation équine: à la rencontre du cheval Raucoules 10 juillet 2025 07:00

De 10h à 16h30 Stage pour tous les curieux souhaitant comprendre les chevaux, leur monde sensoriel, leurs besoins et leur mode de communication. Approche scientifique et ludique. 70€. Réservation 06 21 10 19 07

75 Chemin des Pierres

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 10 19 07

English :

10 a.m. to 4:30 p.m. For all those who want to understand horses, their sensory world, their needs and their way of communicating. Scientific and fun approach. 70? Booking 06 21 10 19 07

German :

Von 10:00 bis 16:30 Uhr Workshop für alle Neugierigen, die Pferde, ihre Sinneswelt, ihre Bedürfnisse und ihre Kommunikationsweise verstehen möchten. Wissenschaftlicher und spielerischer Ansatz. 70? Reservierung 06 21 10 19 07

Italiano :

Dalle 10.00 alle 16.30 Un corso per chiunque voglia capire i cavalli, il loro mondo sensoriale, i loro bisogni e il modo in cui comunicano. Un approccio scientifico e divertente. 70? Prenotazione 06 21 10 19 07

Espanol :

De 10.00 a 16.30 h Un curso para todo aquel que quiera entender a los caballos, su mundo sensorial, sus necesidades y cómo se comunican. Un enfoque científico y lúdico. 70? Reserva 06 21 10 19 07

