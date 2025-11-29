Stage de méditation et de yoga L’Institut Saint-Selve

Stage de méditation et de yoga

L’Institut 1 Rue du Soleil Saint-Selve Gironde

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Henri Cavernes, enseignant de Yoga et de méditation, je vous reçois pour une pratique efficace, saine et ses bienfaits corporels, respiratoires et mentaux.

Venez le temps d’un week-end, une journée, découvrir ou approfondir !

C’est pour toutes et tous, proche de Bordeaux, un lieu de sérénité, l’Institut à St Selve. .

L’Institut 1 Rue du Soleil Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 89 83 55 cavernes.henri@orange.fr

