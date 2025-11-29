Stage de méditation et de yoga L’Institut Saint-Selve
Stage de méditation et de yoga L’Institut Saint-Selve samedi 29 novembre 2025.
Stage de méditation et de yoga
L’Institut 1 Rue du Soleil Saint-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Henri Cavernes, enseignant de Yoga et de méditation, je vous reçois pour une pratique efficace, saine et ses bienfaits corporels, respiratoires et mentaux.
Venez le temps d’un week-end, une journée, découvrir ou approfondir !
C’est pour toutes et tous, proche de Bordeaux, un lieu de sérénité, l’Institut à St Selve. .
L’Institut 1 Rue du Soleil Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 89 83 55 cavernes.henri@orange.fr
English : Stage de méditation et de yoga
German : Stage de méditation et de yoga
Italiano :
Espanol : Stage de méditation et de yoga
L’événement Stage de méditation et de yoga Saint-Selve a été mis à jour le 2025-11-10 par Sud Bordeaux Tourisme