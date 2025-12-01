Stage de mobilité Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Chaque jour, découvrez une technique douce pour renforcer son dos, améliorer sa souplesse et sa mobilité.

Lundi 29/12 : mobilité (autour des articulations)

Mardi 30/12 : pilates (renforcement du dos et des abdominaux)

Mercredi 31/12 : stretching (étirement des muscles).

Venez vous initiez aux différentes pratiques de remise en forme !

Du lundi 29 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 11h30

payant

8,10 euros.

Public adultes.

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4601/16-vacances-de-noel-stage-mobilite-pilates-et-stretching-pour-adulte-du-29-12-au-31-12-de-10h30-a-11h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/