Stage de mobilité Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 29 décembre 2025.
Chaque jour, découvrez une technique douce pour renforcer son dos, améliorer sa souplesse et sa mobilité.
- Lundi 29/12 : mobilité (autour des articulations)
- Mardi 30/12 : pilates (renforcement du dos et des abdominaux)
- Mercredi 31/12 : stretching (étirement des muscles).
Venez vous initiez aux différentes pratiques de remise en forme !
Du lundi 29 décembre 2025 au samedi 31 janvier 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h30 à 11h30
payant
8,10 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-29T11:30:00+01:00
fin : 2026-01-28T12:30:00+01:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/4601/16-vacances-de-noel-stage-mobilite-pilates-et-stretching-pour-adulte-du-29-12-au-31-12-de-10h30-a-11h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/