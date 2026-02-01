Stage de mobilité Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Stage de mobilité Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 23 février 2026.
Chaque jour, découvrez une technique douce pour renforcer son dos, améliorer sa souplesse et sa mobilité.
- Lundi 23/02 : mobilité (autour des articulations)
- Mardi 24/02 : pilates (renforcement du dos et des abdominaux)
- Mercredi 25/02 : stretching (étirement des muscles).
Venez vous initiez aux différentes pratiques de remise en forme !
Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h30 à 11h30
payant
8,10 euros.
Public adultes.
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/4822/16-vacances-de-fevrier-stage-mobilite-pilates-et-stretching-pour-adulte-du-23-02-au-25-02-de-10h30-a-11h30.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
