Stage de modelage avec Natacha Mondon

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Les Ateliers des Champdivers vous proposent un stage de modelage, pour tous les niveaux, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, avec Natacha Mondon, artiste plasticienne.

Les Ateliers des Champdivers vous proposent un stage de modelage, pour tous les niveaux, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, avec Natacha Mondon, artiste plasticienne. 50 .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ateliers des Champdivers offer a modeling workshop for all levels, in a warm and friendly atmosphere, with Natacha Mondon, visual artist.

L’événement Stage de modelage avec Natacha Mondon Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-02-05 par OT 3CBO