Stage de modelage Enfants Tous niveaux Centre culturel de Louvigné-de-Bais Louvigné-de-Bais

Centre culturel de Louvigné-de-Bais 35 Rue Madame de Sévigné Louvigné-de-Bais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 16:30:00
2025-10-20
Partager un moment convivial pour découvrir ou re-découvrir l’art du modelage !
Le lundi 20 octobre 2025, de 14h à 16h30, au Centre Culturel de Louvigné-de-Bais.
Ce stage de 2h30 est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Votre enfant sera accompagné dans sa démarche créatrice par Stéphanie Galodé, artiste-enseignante, et repartira avec sa ou ses créations.
Le tarif comprend l’argile et les outils de modelage.
Places limitées : 10 personnes Maintien sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant
Infos et inscription sur HelloAsso ou par SMS 06 60 78 68 61. .
Centre culturel de Louvigné-de-Bais 35 Rue Madame de Sévigné Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 78 68 61
