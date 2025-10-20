Stage de modelage Enfants Tous niveaux Centre culturel de Louvigné-de-Bais Louvigné-de-Bais

Stage de modelage Enfants Tous niveaux

Centre culturel de Louvigné-de-Bais 35 Rue Madame de Sévigné Louvigné-de-Bais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

2025-10-20

Partager un moment convivial pour découvrir ou re-découvrir l’art du modelage !

Le lundi 20 octobre 2025, de 14h à 16h30, au Centre Culturel de Louvigné-de-Bais.

Ce stage de 2h30 est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. Votre enfant sera accompagné dans sa démarche créatrice par Stéphanie Galodé, artiste-enseignante, et repartira avec sa ou ses créations.

Le tarif comprend l’argile et les outils de modelage.

Places limitées : 10 personnes Maintien sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant

Infos et inscription sur HelloAsso ou par SMS 06 60 78 68 61. .

Centre culturel de Louvigné-de-Bais 35 Rue Madame de Sévigné Louvigné-de-Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 78 68 61

