Informations pratiques

Périgueux

Stage de Modern’Jazz – Alain Gruttadauria – DKDanse

139 Rue Combe des Dames Périgueux Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

DKDanse propose un stage aux danseurs de niveaux moyen, intermédiaire et avancé les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2026 avec Alain GRUTTADAURIA.

Alain Gruttadauria est un Ovni de la danse actuelle. Le grand public le connaît comme le chorégraphe du groupe Mécano, Almodovar ou de l’équipe de France de patinage artistique , par ses créations multiples et son sens particulier de la pédagogie.

Il développe un style personnel et atypique, basé sur la technique, la vitesse d’exécution, la précision, l’exigence, mais aussi la sensualité. Sa danse, « métissée » et complète, privilégie un travail sur l’énergie arrêt, accélération, fragmentation mais aussi ondulation et changement brusque de direction.

Dans le fond comme dans la forme, il est un artiste sensible doté d’une gestuelle surprenante jouant entre esthétisme, puissance et virtuosité. .

139 Rue Combe des Dames Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 73 16 25 contact@dkdanse.fr

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English : Stage de Modern’Jazz – Alain Gruttadauria – DKDanse

L’événement Stage de Modern’Jazz – Alain Gruttadauria – DKDanse Périgueux a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Communal de Périgueux