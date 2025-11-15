Stage de Modern’Jazz avec Vincent ANSART Salle Polyvalente Pergaud Pontarlier

Stage de Modern’Jazz avec Vincent ANSART

Début : 2025-11-15 15:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Organisé par la MJC des Capucins.

Vincent ANSART, professeur de Modern’Jazz dans notre stage d’été revient pour notre plus grand bonheur. Pendant un weekend de danse, venez découvrir ou re découvrir le Modern’Jazz avec le professionnalisme de Vince! Renseignements et réservations à la MJC. .

Salle Polyvalente Pergaud Rue de Doubs Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr

