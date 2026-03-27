Stage de mosaïque enfant Saint-Lambert-des-Levées Saumur
Stage de mosaïque enfant Saint-Lambert-des-Levées Saumur mardi 14 avril 2026.
Stage de mosaïque enfant
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du bois barbot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Un stage de mosaïque d’une durée de 3h est proposé aux enfants à partir de 6 ans.
Pendant 3h, votre enfant réalise un objet en mosaïque (miroir, petit tableau, dessous de plat) et repart avec sa création.
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 14 avril 2026 de 14h à 17h.
Mardi 21 avril 2026 de 14h à 17h. .
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du bois barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com
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English :
A 3-hour mosaic workshop is available for children aged 6 and over.
L’événement Stage de mosaïque enfant Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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