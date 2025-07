Stage de mosaïque Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Stage de mosaïque Saint-Lambert-des-Levées Saumur samedi 12 juillet 2025.

Stage de mosaïque

Saint-Lambert-des-Levées ASSOCIATION MERVEILLES ATELIERS PARTAGES Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-12 17:00:00

2025-07-12 2025-07-26

Stage de Mosaique Adultes sur une journée Initiation et Réalisation d’un projet.

Virginie vous initie et vous fait découvrir la Mosaïque à travers un thème suivant proposition.

C’est le moment d’oser se lancer et de laisser libre cours à sa créativité.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 12 juillet 2025 de 9h30 à 17h.

Samedi 26 juillet 2025 de 9h30 à 17h. .

Saint-Lambert-des-Levées ASSOCIATION MERVEILLES ATELIERS PARTAGES Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 36 92 79 infosmerveilles@gmail.com

English :

One-day Adult Mosaic workshop Initiation and project development.

German :

Eintägiger Mosaikkurs für Erwachsene Einführung und Durchführung eines Projekts.

Italiano :

Corso di mosaico per adulti della durata di un giorno Avvio e creazione di un progetto.

Espanol :

Curso de mosaico para adultos de un día de duración Iniciación y creación de un proyecto.

