Stage de musique avec Varsagod

Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier Allier

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

2026-05-30 2026-05-31

Participez à des stages de musique autour du répertoire traditionnel scandinave avec l’ensemble Varsågod. Musique d’ensemble, nyckelharpa et travail du jeu collectif une immersion pour musiciens souhaitant enrichir leur pratique et partager un moment.

Le Grenier Animé 8 Brière Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 34 20 10 folkenbriere@gmail.com

English :

Join the Varsågod ensemble for music workshops based on the traditional Scandinavian repertoire. Ensemble music, nyckelharpa and collective playing: an immersion for musicians wishing to enrich their practice and share a moment.

