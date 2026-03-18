Stage de musique brésilienne

Hôtel de Ville Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

L’école de musique de la CDC VAM sort de ses murs !

José Daniel do Vale Filho, musicien et chanteur brésilien, vous invite à une approche vivante et collective de la musique à travers les rythmes et chants du Brésil.

> Ouvert aux adultes de tous niveaux

> Inscription obligatoire

> 8 à 20 participants .

Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de musique brésilienne

L’événement Stage de musique brésilienne Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault