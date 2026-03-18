Stage de musique brésilienne Le Merlerault
Stage de musique brésilienne Le Merlerault vendredi 17 avril 2026.
Stage de musique brésilienne
Hôtel de Ville Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
L’école de musique de la CDC VAM sort de ses murs !
José Daniel do Vale Filho, musicien et chanteur brésilien, vous invite à une approche vivante et collective de la musique à travers les rythmes et chants du Brésil.
> Ouvert aux adultes de tous niveaux
> Inscription obligatoire
> 8 à 20 participants .
Hôtel de Ville Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Stage de musique brésilienne
L’événement Stage de musique brésilienne Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault