Stage de musique celtique des Shetland d’Écosse Cercle Celtique de Rennes Rennes

Stage de musique celtique des Shetland d’Écosse Cercle Celtique de Rennes Rennes jeudi 17 juillet 2025.

Stage de musique celtique des Shetland d’Écosse Cercle Celtique de Rennes Rennes 17 – 20 juillet Ille-et-Vilaine

280€ inscription sur : https://www.moragjohnston.net/summer-schools

Du 17 au 20 Juillet, apprenez à jouer des musiques des Shetland, d’Irlande et d’Écosse avec Morag Johnston au Cercle Celtique de Rennes.

Venez apprendre à jouer des musiques celtique d’Écosse, d’Irlande et des Shetland auprès de Morag Johnston !

Au cœur de ce stage se trouve la joie de la musique. Nous apprendrons des mélodies d’Écosse, d’Irlande et des Shetland et les développerons en les jouant en groupe et en expérimentant plusieurs harmonies. Le matin, nous apprendrons des airs ensemble, l’après-midi, nous aurons le temps de jouer avec d’autres participants et de prendre des cours individuels, et le soir, il y aura des activités de groupe (session, concert, conférence, ceilidh). L’objectif de tout cela sera pour vous de partir avec confiance, inspiration et quelques grands tunes vos bagages.

Ce stage est ouvert aux instrumentistes de toutes origines et aucune connaissance préalable de la musique celtique n’est requise. Vous apprendrez des mélodies et explorerez les styles et les techniques qui les accompagnent. Ce stage est entièrement enseigné à l’oreille. Nous explorerons la création de musique en ensemble en utilisant différentes harmonies. Des partitions vous seront également transmises ainsi que des vidéos pour que vous puissiez travailler sur les mélodies à la suite du stage.

Plus d’informations sur : [https://www.moragjohnston.net/summer-schools](https://www.moragjohnston.net/summer-schools)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-20T18:00:00.000+02:00

1



Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine