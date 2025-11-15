Stage de musique libre Parc Claude Decaen Caen
Stage de musique libre Parc Claude Decaen Caen samedi 15 novembre 2025.
Stage de musique libre
Parc Claude Decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Un moment ouvert à tous y compris à ceux qui n’ont jamais fait de musique.
Encadré par Agnès Leblond et Benoit Buisson
Un moment ouvert à tous y compris à ceux qui n’ont jamais fait de musique.
Encadré par Agnès Leblond et Benoit Buisson. .
Parc Claude Decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr
English : Stage de musique libre
Open to all, including those who have never played music before.
Supervised by Agnès Leblond and Benoit Buisson
German : Stage de musique libre
Ein Moment, der für alle offen ist, auch für diejenigen, die noch nie Musik gemacht haben.
Betreut von Agnès Leblond und Benoit Buisson
Italiano :
Aperto a tutti, anche a chi non ha mai suonato prima.
Supervisione di Agnès Leblond e Benoit Buisson
Espanol :
Abierto a todos, incluidos los que nunca han tocado música.
Supervisado por Agnès Leblond y Benoit Buisson
L’événement Stage de musique libre Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer