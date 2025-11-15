Stage de musique libre Parc Claude Decaen Caen

Stage de musique libre

Un moment ouvert à tous y compris à ceux qui n’ont jamais fait de musique.

Encadré par Agnès Leblond et Benoit Buisson

Parc Claude Decaen Avenue Capitaine Georges Guynemer Caen 14000 Calvados Normandie

English : Stage de musique libre

Open to all, including those who have never played music before.

Supervised by Agnès Leblond and Benoit Buisson

German : Stage de musique libre

Ein Moment, der für alle offen ist, auch für diejenigen, die noch nie Musik gemacht haben.

Betreut von Agnès Leblond und Benoit Buisson

Italiano :

Aperto a tutti, anche a chi non ha mai suonato prima.

Supervisione di Agnès Leblond e Benoit Buisson

Espanol :

Abierto a todos, incluidos los que nunca han tocado música.

Supervisado por Agnès Leblond y Benoit Buisson

