Stage de musique printemps 2026 Les Sillons de Haute-Alsace Rouffach 19 et 26 avril Participation par inscription sur le site officiel Musicalta https://www.musicalta.com/academie-musique/stage-paris/

L’Académie Musicalta propose un stage de musique du 19 au 26 avril 2026 !

Musicalta, spécialiste dans l’organisation de stages de musique et de festivals, annonce l’ouverture de ses Master Classes du Printemps Musical 2026. Cet événement annuel de renommée internationale aura lieu du 19 au 26 avril 2026 à Chatou.

De nombreuses disciplines vous sont proposées : Violon, alto, violoncelle, piano, piano accompagnement, flûte, piccolo, lecture à vue, musique de chambre.

Ces master classes sont accessibles à tout instrumentiste ou chanteur souhaitant se perfectionner dans des conditions idéales de travail. Elles se déroulent au conservatoire de Chatou, Espace Hal Singer, qui offrent des espaces de travail et des équipements adaptés aux étudiants. Des salles de travail et un hébergement sont proposés aux étudiants à proximité immédiate du conservatoire.

En plus de l’opportunité de travailler avec des professeurs de classe mondiale, les Master Classes du Printemps Musical offrent également un environnement stimulant et inspirant pour les musiciens. Les participants pourront échanger avec d’autres musiciens de divers horizons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T08:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00.000+02:00

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09 72 32 87 84

Les Sillons de Haute-Alsace 8 aux remparts 68250 Rouffach Rouffach 68250 Collectivité européenne d’Alsace



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