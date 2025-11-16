Stage de musique traditionnelle de Lou Gerbassou Ecole de musique Ambazac

Stage de musique traditionnelle de Lou Gerbassou Ecole de musique Ambazac dimanche 16 novembre 2025.

Ecole de musique 5 Rue Jules Ferry Ambazac Haute-Vienne

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Ces stages s’adressent à toutes celles et ceux qui veulent découvrir la pratique des instruments traditionnels (diatonique, vielle, violon, cabrette-chabrette), qui pratiquent déjà un instrument et veulent travailler régulièrement, qui souhaitent travailler en petit groupe. .

Ecole de musique 5 Rue Jules Ferry Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 31 28 36 lougerbassou@gmail.com

