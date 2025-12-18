Stage de musique traditionnelle Vigeois
Stage de musique traditionnelle Vigeois dimanche 29 mars 2026.
Stage de musique traditionnelle
Centre culturel Vigeois Corrèze
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
L’ association des Ménétriers du Massif Central et Corrèzepondanse organisent un stage de musique traditionnelle.
• Cornemuse avec Christian Dorémus
• Diatonique avec Jean Claude Valéry et Marinette Estadieu
• Vielle avec Jean Dupetitmagnieux
Sur inscription. .
Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 79 67 61 menestriersdumassifcentral@gmail.com
L’événement Stage de musique traditionnelle Vigeois a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze