Stage de musique traditionnelle

Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’ association des Ménétriers du Massif Central et Corrèzepondanse organisent un stage de musique traditionnelle.

• Cornemuse avec Christian Dorémus

• Diatonique avec Jean Claude Valéry et Marinette Estadieu

• Vielle avec Jean Dupetitmagnieux

Sur inscription. .

Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 79 67 61 menestriersdumassifcentral@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de musique traditionnelle

L’événement Stage de musique traditionnelle Vigeois a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze