Stage de natation enfant Piscine de la Tourelle Plémy

lundi 10 août 2026 · Piscine de la Tourelle · Plémy

Informations pratiques

Plémy

Stage de natation enfant

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-14 11:15:00

Date(s) :

2026-08-10

Stage sur 5 séances, pour les 6-12 ans.

Maîtrise des fondamentaux (respiration, équilibre dans l’eau) et déplacements ventral et dorsal enfants. .

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27

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English :

L’événement Stage de natation enfant Plémy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor