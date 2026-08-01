Stage de natation enfant Piscine de la Tourelle Plémy
lundi 10 août 2026 · Piscine de la Tourelle · Plémy
Informations pratiques
Plémy
Stage de natation enfant
Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-14 11:15:00
Date(s) :
2026-08-10
Stage sur 5 séances, pour les 6-12 ans.
Maîtrise des fondamentaux (respiration, équilibre dans l’eau) et déplacements ventral et dorsal enfants. .
Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27
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English :
L’événement Stage de natation enfant Plémy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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