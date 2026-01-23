Stage de natation enfant l’Aquarelle Sainte-Menehould

Stage de natation enfant

l’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne

Tarif : 62 – 62 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-20 10:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-04-13 2026-04-20

Tout public

Stage de natation enfant pour niveau débutant et perfectionnement. Acquisition des différents paliers d’apprentissage

5 séances de natation du lundi au vendredi à l’aquarelle .

l’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L'événement Stage de natation enfant Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d'Argonne