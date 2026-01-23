Stage de natation enfant l’Aquarelle Sainte-Menehould
Stage de natation enfant l’Aquarelle Sainte-Menehould lundi 16 février 2026.
Stage de natation enfant
l’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould Marne
Tarif : 62 – 62 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-16 09:30:00
fin : 2026-02-20 10:30:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-04-13 2026-04-20
Tout public
Stage de natation enfant pour niveau débutant et perfectionnement. Acquisition des différents paliers d’apprentissage
5 séances de natation du lundi au vendredi à l’aquarelle .
l’Aquarelle Chemin des Hazelles Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 92 05 10
