Stage de natation enfants Vacances d’avril

Rue des Canaux Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 61.75 – 61.75 – EUR

61.75

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:45:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Stage de natation Vacances d’avril

Bonne nouvelle ! Pour ces vacances d’avril, nouveauté cette année 2 stages de niveaux différents par semaine afin de permettre à davantage d’enfants de progresser dans l’eau, en toute confiance, encadrés par des professionnels passionnés.

1ʳᵉ semaine des vacances du 13/04/2026 au 17/04/2026

– Stage Débutants Du lundi au vendredi, de 10h à 10h45

– Stade Apprentissage Du lundi au vendredi, de 14h45 à 15h30

2ᵉ semaine des vacances du 20/04/2026 au 24/04/2026

– Stage Débutants Du lundi au vendredi, de 10h à 10h45

– Stage Perfectionnement Du lundi au vendredi, de 14h45 à 15h30

Test de niveau gratuit obligatoire.

A partir de 5 ans.

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la piscine Places limitées 61.75 .

Rue des Canaux Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 71 08 contact@piscinecourville.fr

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English :

Swimming course April vacation

L’événement Stage de natation enfants Vacances d’avril Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE