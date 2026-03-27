Stage de natation enfants Vacances d’avril Courville-sur-Eure
Stage de natation enfants Vacances d’avril Courville-sur-Eure lundi 13 avril 2026.
Stage de natation enfants Vacances d’avril
Rue des Canaux Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : 61.75 – 61.75 – EUR
61.75
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:45:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Stage de natation Vacances d’avril
Bonne nouvelle ! Pour ces vacances d’avril, nouveauté cette année 2 stages de niveaux différents par semaine afin de permettre à davantage d’enfants de progresser dans l’eau, en toute confiance, encadrés par des professionnels passionnés.
1ʳᵉ semaine des vacances du 13/04/2026 au 17/04/2026
– Stage Débutants Du lundi au vendredi, de 10h à 10h45
– Stade Apprentissage Du lundi au vendredi, de 14h45 à 15h30
2ᵉ semaine des vacances du 20/04/2026 au 24/04/2026
– Stage Débutants Du lundi au vendredi, de 10h à 10h45
– Stage Perfectionnement Du lundi au vendredi, de 14h45 à 15h30
Test de niveau gratuit obligatoire.
A partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de la piscine Places limitées 61.75 .
Rue des Canaux Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 71 08 contact@piscinecourville.fr
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English :
Swimming course April vacation
L’événement Stage de natation enfants Vacances d’avril Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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