Stage de natation Place de l’Abbé Kérébel Montville

Place de l’Abbé Kérébel Piscine communautaire André Martin Montville Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-16

Durant les vacances scolaires du 16 au 20 février 2026, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de natation pour les débutants de 7 et 8 ans et en perfectionnement pour les 8 à 10 ans.

Pour les débutants, deux horaires sont proposés de

– 15h à 15h30

– 16h à 16h30

Pour les groupes de perfectionnement, les horaires sont de 17h à 17h30

Tarifs du stage

Pour les enfants habitant la CCICV

> 5,70 € pour une leçon

> 28,50 € pour le stage complet

Pour les enfants hors CCICV

> 9,80 € pour une leçon

> 49 € pour le stage complet

Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .

Place de l’Abbé Kérébel Piscine communautaire André Martin Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47

