Stage de natation Place de l’Abbé Kérébel Montville

Durant les vacances scolaires du 16 au 20 février 2026, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de natation pour les débutants de 7 et 8 ans et en perfectionnement pour les 8 à 10 ans.
Pour les débutants, deux horaires sont proposés de
– 15h à 15h30
– 16h à 16h30
Pour les groupes de perfectionnement, les horaires sont de 17h à 17h30
Tarifs du stage
Pour les enfants habitant la CCICV
> 5,70 € pour une leçon
> 28,50 € pour le stage complet
Pour les enfants hors CCICV
> 9,80 € pour une leçon
> 49 € pour le stage complet
Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .
Place de l’Abbé Kérébel Piscine communautaire André Martin Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47
