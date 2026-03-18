Stage de natation Place de l’Abbé Kérébel Montville

Stage de natation

Place de l’Abbé Kérébel Piscine communautaire André Martin Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Durant les vacances scolaires du 13 au 17 avril et du 20 au 24 avril 2026, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de natation pour les débutants de 7 et 8 ans et en perfectionnement pour les 8 à 10 ans.

Pour les débutants (7 à 8 ans), deux horaires sont proposés de

– 15h à 15h30

– 16h à 16h30

Pour les groupes de perfectionnement (8 à 10 ans), les horaires sont

– 17h à 17h30

Tarifs du stage

Pour les enfants habitant la CCICV

> 5,70 € pour une leçon

> 28,50 € pour le stage complet

Pour les enfants hors CCICV

> 9,80 € pour une leçon

> 49 € pour le stage complet

Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .

Place de l’Abbé Kérébel Piscine communautaire André Martin Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47

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English : Stage de natation

L’événement Stage de natation Montville a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin