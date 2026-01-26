Stage de natation pour enfants Piscine intercommunale de Morbier Morbier

Stage de natation pour enfants

Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier Jura

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

2026-02-09 2026-02-16

Pour apprendre à nager ou se perfectionner, la piscine intercommunale de Morbier propose des cours de natation pendant les vacances d’hiver (semaines du 9 au 13 février et du 16 au 20 février), pour les enfants à partir de 6 ans. .

Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 05 12

