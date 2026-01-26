Stage de natation pour enfants Piscine intercommunale de Morbier Morbier
Stage de natation pour enfants Piscine intercommunale de Morbier Morbier lundi 9 février 2026.
Stage de natation pour enfants
Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier Jura
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-16
Pour apprendre à nager ou se perfectionner, la piscine intercommunale de Morbier propose des cours de natation pendant les vacances d’hiver (semaines du 9 au 13 février et du 16 au 20 février), pour les enfants à partir de 6 ans. .
Piscine intercommunale de Morbier 15 Rue Germain Paget Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 05 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de natation pour enfants
L’événement Stage de natation pour enfants Morbier a été mis à jour le 2026-01-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE