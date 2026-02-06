Stage de natation Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel

Stage de natation

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

2026-02-23

Apprendre et se perfectionner en une semaine !

Dates Du 16 au 20 fév. OU du 23 au 27 fév.

3 niveaux Apprentissage (9h15) | Initiation (14h15) | Perfectionnement (17h15).

Tarif 69 € la semaine.

Inscriptions Dès le 2 février à l’accueil (Test de niveau obligatoire).

⚠️ Places limitées ! Renseignements à l’accueil de votre piscine. .

Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 52 92 en.grandegarenne@vert-marine.com

