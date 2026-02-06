Stage de natation Espace-Nautique De la Grande-Garenne Saint-Marcel
Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel Eure
Début : Lundi Lundi 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16 2026-02-23
Apprendre et se perfectionner en une semaine !
Dates Du 16 au 20 fév. OU du 23 au 27 fév.
3 niveaux Apprentissage (9h15) | Initiation (14h15) | Perfectionnement (17h15).
Tarif 69 € la semaine.
Inscriptions Dès le 2 février à l’accueil (Test de niveau obligatoire).
⚠️ Places limitées ! Renseignements à l’accueil de votre piscine. .
Espace-Nautique De la Grande-Garenne 1 rue Louis Blériot Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 52 92 en.grandegarenne@vert-marine.com
