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AGENDA · Sainte-Marie

STAGE DE NATATION, Sainte-Marie, Sainte-Marie

lundi 6 juillet 2026 · Sainte-Marie

STAGE DE NATATION, Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Sainte-Marie
Adresse
Sainte-Marie Martinique
Ville
97230 Sainte-Marie
Département
Martinique
Tarif
Inscription obligatoire

STAGE DE NATATION 6 – 21 juillet Sainte-Marie Martinique

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00

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Le Fongiromon Aqua Club, en partenariat avec la Ville de Sainte-Marie, organise un stage de natation pour les enfants de 6 à 14 ans. « Initiation et perfectionnement » au Complexe Sportif Coralie BALMY.

À voir aussi à Sainte-Marie (Martinique)