AGENDA · Sainte-Marie
STAGE DE NATATION, Sainte-Marie, Sainte-Marie
lundi 6 juillet 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
STAGE DE NATATION 6 – 21 juillet Sainte-Marie Martinique
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T15:00:00+02:00 – 2026-07-21T16:00:00+02:00
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Le Fongiromon Aqua Club, en partenariat avec la Ville de Sainte-Marie, organise un stage de natation pour les enfants de 6 à 14 ans. « Initiation et perfectionnement » au Complexe Sportif Coralie BALMY.
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