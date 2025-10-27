STAGE DE NATATION SIRÈNE SPÉCIAL HALLOWEEN Pézenas

84 Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Stage de natation sirène Vacances de la Toussaint

Du 27 au 31 octobre, de 10h à 12h, la piscine Ô Pézenas accueillera à nouveau son stage de natation sirène, animé par Lucile, Maître-Nageuse & Sirène diplômée et passionnée.

Après le succès de la première édition, cette aventure féérique revient pour la deuxième année consécutive !

Durant une semaine, les enfants dès 6 ans pourront plonger dans un univers magique où la natation artistique rencontre la danse aquatique… le tout en costume de sirène.

Mono-palme et queue de sirène fournies, chaque participant vivra la sensation unique de se déplacer dans l’eau avec grâce et fluidité. Au programme apprentissages techniques, jeux aquatiques, chorégraphies et beaucoup de rires. Une activité originale qui permet de découvrir la piscine autrement, tout en développant confiance, endurance et créativité.

Infos pratiques

Dates du 27 au 31 octobre

Horaires 10h à 12h

Lieu Piscine Ô Pézenas

Tarif 125 € la semaine, goûter inclus

Conditions à partir de 6 ans, savoir nager matériel fourni

⚠️ Les places sont limitées inscriptions en ligne dès maintenant sur www.napm.fr

Lucile Maître-Nageuse & Sirène

07 49 74 76 48 | ✉️ lucilemaitrenageuse@gmail.com

Instagram @nagesirene .

84 Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 49 74 76 48

