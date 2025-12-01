Stage de natation Vacances de Noel Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

Stage de natation Vacances de Noel

Piscine Aquabaule
Avenue Honoré de Balzac
La Baule-Escoublac
Loire-Atlantique

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-24 10:45:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Pendant les vacances de Noel, venez apprendre à nager et à vous mettre en sécurité.

Stage à partir de 6 ans (3 séances du lundi au mercredi dans le bassin sportif)

– 9h à 9h45 Stage Tribu orange: objectif déplacements sur 25 mètres en crawl et dos crawlé

– 10h à 10h45 Stage Tribu jaune: objectif familiarisation et déplacements sur 10 mètres

Tarif 60€

Place limitées sur inscription:

Adressez votre demande de stage à l’adresse: aquabaule@equalia.fr, un Questionnaire d’inscription au stage vous sera envoyé afin de vous orienter vers le groupe adapté au niveau de l’enfant. .

+33 2 40 11 15 45

