Stage de Ndombolo avec Deewin au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris samedi 27 septembre 2025.
Après avoir enflammé la scène du Carreau du Temple dans le
spectacle Afrodysée, Queen Deewin revient au Carreau du Temple pour vous
faire danser comme jamais sur les rythmes du Ndombolo !
Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, ce workshop est
l’occasion parfaite pour découvrir ou perfectionner vos mouvements de Ndombolo
sous la direction de la talentueuse Deewin.
Avec son énergie débordante et sa passion contagieuse, Deewin
vous transportera dans l’univers vibrant du Ndombolo, une danse urbaine
congolaise pleine de vie et de rythmes endiablés.
@deewin_Figure incontournable de la scène afro, Deewin
est une danseuse, chorégraphe et professeure de danse magnétique au charisme
chaleureux.
Naturellement douée et polyvalente, ses aptitudes techniques en constant
perfectionnement ainsi que sa détermination, lui ont valu de multiples
collaborations artistiques en Afrobeats et Ndombolo avec de nombreux artistes.
Elle apparaît notamment dans de nombreux clips d’artistes français et
internationaux tels que Diamond Platnumz, Fally Ipupa, MHD ou encore Hiro pour
ne citer qu’eux.Deewin a également été invitée lors de la première partie du
concert
parisien de Yemi Alade avec l’artiste Pheno Ambro au Trianon et a partagé la
scène d’un mariage royal en Inde aux côtés de Wizkid.
Tarifs :
– 1 stage : 20 euros
– Carte 3 stages : 50 euros
Infos / inscription : :
https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ndombolo-avec-deewin-au-carreau-du-temple
Workshop de ndombolo
tous niveaux
Samedi 27 septembre 25, de 17 H à 19 H
Lieu : Carreau du
Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS
Accès : M° Temple /
République
Web : https://www.danseafrourbaine.com/
Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/danseafrourbaine
Infos / résas : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ndombolo-avec-deewin-au-carreau-du-temple
À très vite sur le dancefloor !
Samedi 27 septembre 25, préparez-vous à une rentrée explosive avec Deewin au Carreau du Temple !
Le samedi 27 septembre 2025
payant
1 workshop 20 euros / Carte 3 workshops : 50 euros.
Public jeunes et adultes.
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ndombolo-avec-deewin-au-carreau-du-temple +33610652615