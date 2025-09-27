Stage de Ndombolo avec Deewin au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Après avoir enflammé la scène du Carreau du Temple dans le

spectacle Afrodysée, Queen Deewin revient au Carreau du Temple pour vous

faire danser comme jamais sur les rythmes du Ndombolo !

Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, ce workshop est

l’occasion parfaite pour découvrir ou perfectionner vos mouvements de Ndombolo

sous la direction de la talentueuse Deewin.

Avec son énergie débordante et sa passion contagieuse, Deewin

vous transportera dans l’univers vibrant du Ndombolo, une danse urbaine

congolaise pleine de vie et de rythmes endiablés.

@deewin_Figure incontournable de la scène afro, Deewin

est une danseuse, chorégraphe et professeure de danse magnétique au charisme

chaleureux.

Naturellement douée et polyvalente, ses aptitudes techniques en constant

perfectionnement ainsi que sa détermination, lui ont valu de multiples

collaborations artistiques en Afrobeats et Ndombolo avec de nombreux artistes.

Elle apparaît notamment dans de nombreux clips d’artistes français et

internationaux tels que Diamond Platnumz, Fally Ipupa, MHD ou encore Hiro pour

ne citer qu’eux.Deewin a également été invitée lors de la première partie du

concert

parisien de Yemi Alade avec l’artiste Pheno Ambro au Trianon et a partagé la

scène d’un mariage royal en Inde aux côtés de Wizkid.

Tarifs :

– 1 stage : 20 euros

– Carte 3 stages : 50 euros

Infos / inscription :

https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ndombolo-avec-deewin-au-carreau-du-temple

Workshop de ndombolo

tous niveaux

Samedi 27 septembre 25, de 17 H à 19 H

Lieu : Carreau du

Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS

Accès : M° Temple /

République

Web : https://www.danseafrourbaine.com/

Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/danseafrourbaine

Infos / résas : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-de-ndombolo-avec-deewin-au-carreau-du-temple

À très vite sur le dancefloor !

Deewin ; Crédits : wmp

Samedi 27 septembre 25, préparez-vous à une rentrée explosive avec Deewin au Carreau du Temple !

