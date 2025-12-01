Stage de Noël Arts plastiques ARZAZOU Paris

Modelage, peinture, collage et petit bricolage de Noël.

Matériel fourni.

Chaque participant.e repart avec ses créations personnelles.

Viens fabriquer tes décorations de Noël. Les 22 ,23 et 24 décembre de 14h à 16h. Enfants et adolescents. Sur réservation uniquement.

Du lundi 22 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 16h00

payant

Stage de 3 séances de deux heures, tarif : 105 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-22T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-24T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-22T14:00:00+02:00_2025-12-22T16:00:00+02:00;2025-12-23T14:00:00+02:00_2025-12-23T16:00:00+02:00;2025-12-24T14:00:00+02:00_2025-12-24T16:00:00+02:00

ARZAZOU 92, rue du Moulin Vert 75014 Paris

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com