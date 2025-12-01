Stage de Noël Arts plastiques ARZAZOU Paris
Stage de Noël Arts plastiques ARZAZOU Paris lundi 22 décembre 2025.
Modelage, peinture, collage et petit bricolage de Noël.
Matériel fourni.
Chaque participant.e repart avec ses créations personnelles.
Viens fabriquer tes décorations de Noël. Les 22 ,23 et 24 décembre de 14h à 16h. Enfants et adolescents. Sur réservation uniquement.
Du lundi 22 décembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 16h00
payant
Stage de 3 séances de deux heures, tarif : 105 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-22T15:00:00+01:00
fin : 2025-12-24T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-22T14:00:00+02:00_2025-12-22T16:00:00+02:00;2025-12-23T14:00:00+02:00_2025-12-23T16:00:00+02:00;2025-12-24T14:00:00+02:00_2025-12-24T16:00:00+02:00
ARZAZOU 92, rue du Moulin Vert 75014 Paris
https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com