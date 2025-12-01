Stage de Noël de Karaté-Do Trévou-Tréguignec

Stage de Noël de Karaté-Do

Salle des sports Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Ara Nami Dojo organise un stage dédié à l’étude des bunkaï issus de 5 Kata pinan. Par Michel Lollivier, moniteur professionnel et 6ème Dan FFK

Stage gratuit, il est néanmoins convenable de prévenir de votre venue (le tatami ne peut accueillir que 24 personnes). .

Salle des sports Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 79 13 27

