Stage de noël Espace Danse Espace Danse Pertuis

Stage de noël Espace Danse

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h30. Espace Danse 162 rue du Stade Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Espace danse organise un stage de noël le samedi 6 décembre de 14h30 à 17h00 ouvert aux enfants de 4 à 7 ans.

Au programme

cours de danse

visionnage d’un ballet

goûter

activité manuelle



Tarif 30€ l’après midi

Attention places limitées

inscriptions espacedansepertuis@gmail.com .

Espace Danse 162 rue du Stade Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Espace Danse is organizing a Christmas workshop on Saturday December 6 from 2:30 to 5:00 pm, open to children aged 4 to 7.

German :

Espace danse organisiert am Samstag, den 6. Dezember von 14:30 bis 17:00 Uhr einen Weihnachtsworkshop für Kinder von 4 bis 7 Jahren.

Italiano :

L’Espace danse organizza un laboratorio natalizio sabato 6 dicembre dalle 14.30 alle 17.00, aperto ai bambini dai 4 ai 7 anni.

Espanol :

Espace danse organiza un taller de Navidad el sábado 6 de diciembre, de 14.30 a 17.00 horas, abierto a niños de 4 a 7 años.

