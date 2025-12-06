Stage de noël Espace Danse Espace Danse Pertuis
Stage de noël Espace Danse
Samedi 6 décembre 2025 à partir de 14h30. Espace Danse 162 rue du Stade Pertuis Vaucluse
Espace danse organise un stage de noël le samedi 6 décembre de 14h30 à 17h00 ouvert aux enfants de 4 à 7 ans.
Au programme
cours de danse
visionnage d’un ballet
goûter
activité manuelle
Tarif 30€ l’après midi
Attention places limitées
inscriptions espacedansepertuis@gmail.com .
Espace Danse 162 rue du Stade Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Espace Danse is organizing a Christmas workshop on Saturday December 6 from 2:30 to 5:00 pm, open to children aged 4 to 7.
German :
Espace danse organisiert am Samstag, den 6. Dezember von 14:30 bis 17:00 Uhr einen Weihnachtsworkshop für Kinder von 4 bis 7 Jahren.
Italiano :
L’Espace danse organizza un laboratorio natalizio sabato 6 dicembre dalle 14.30 alle 17.00, aperto ai bambini dai 4 ai 7 anni.
Espanol :
Espace danse organiza un taller de Navidad el sábado 6 de diciembre, de 14.30 a 17.00 horas, abierto a niños de 4 a 7 años.
