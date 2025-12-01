Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant)

109 Impasse des Verts Prés Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Horaire 10h30 à 12h et 14h30 à 16h. .

109 Impasse des Verts Prés Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 21 25 10 00

English : Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant) Jullouville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Granville Terre et Mer