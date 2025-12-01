Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant) Jullouville
Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant) Jullouville mercredi 10 décembre 2025.
Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant)
109 Impasse des Verts Prés Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Horaire 10h30 à 12h et 14h30 à 16h. .
109 Impasse des Verts Prés Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 21 25 10 00
English : Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de noël peinture sur porcelaine (pour enfant) Jullouville a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Granville Terre et Mer