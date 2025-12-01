Stage de nouvel an Trambly

Stage de nouvel an Trambly mardi 30 décembre 2025.

Stage de nouvel an

9 rue de la mairie Trambly Saône-et-Loire

Tarif : 180 – 180 – 280 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-30

Le nouvel An est un passage, fêtons-le ensemble !!

Avec douceur et précision, Hélène Péronnet vous guidera pour chanter la beauté avec des chants du monde et ouvrir de nouveaux espaces en improvisant et en jouant avec la voix, avec des circle songs…

Le chant peut réveiller des énergies endormies dans nos parts intimes. Dans la joie et avec un sentiment de liberté, notre puissance créatrice est décuplée. Muriel Ney proposera des expériences pour passer du chant à la création en peinture.

Débutant-e ou expérimenté-e en peinture ou en chant bienvenu-e. .

9 rue de la mairie Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 07 09 03 murielney@gmail.com

English : Stage de nouvel an

German : Stage de nouvel an

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de nouvel an Trambly a été mis à jour le 2025-09-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III