Stage de papier artisanal, Le Vau du Puy Chahaignes

Stage de papier artisanal

Le Vau du Puy La Petite Fabrique de Papier Chahaignes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Stage de papier artisanal

Fabrication de papier artisanal à base de chanvre et de lin, papier de thé, papier recyclé avec inclusions diverses, embossages et marques d’eau. .

Le Vau du Puy La Petite Fabrique de Papier Chahaignes 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 07 11 42 nadia.gypteau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paper craft workshop

L’événement Stage de papier artisanal Chahaignes a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Vallée du Loir