Stage de pastel Saint-Capraise-de-Lalinde
Stage de pastel Saint-Capraise-de-Lalinde vendredi 19 juin 2026.
Stage de pastel
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre du 6ème salon des arts et des couleurs, l’Atelier des couleurs vous propose un stage de pastel. Débutants, novices, venez vous exprimer à travers cette discipline. .
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 48 53
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English : Stage de pastel
L’événement Stage de pastel Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides