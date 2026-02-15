Stage de Patinage Limoges

Stage de Patinage

Tarif : 75.1 – 75.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Les vacances arrivent. Vous n’avez pas de projet de départ à la montagne mais les enfants vous réclament de la neige ? Nous avons le bon compromis pour vous ! La Patinoire de Limoges vous propose un stage de patinage, encadré par un moniteur glace diplômé.

Stage accessible dès 4 ans jusqu’à 12 ans. Pour plus de renseignements ou vous inscrire, rendez-vous à l’accueil de votre patinoire .

Patinoire de Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 13 85

