Stage de Patinage sur Glace Issoudun lundi 23 février 2026.
Avenue du Père Noir Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-27 15:30:00
Date(s) :
2026-02-23 2026-02-27
Le Patin de glace Issoudun organise un en présence de Natacha LAGOUGE et Arnaud CAFFA, médaillés de bronze au championnat de Grande en danse sur glace 2025 pour les enfants des quartiers prioritaires d’Issoudun.
Lun. 23 et ven. 27 fev. 2026
⏰ De 10h00 à 11h00 (patinoire) et de 14h30 à 15h30 (Dojo municipal)
De 6 à 13 ans
️ Inscription obligatoire
Patinoire Avenue du Père Noire, 36100 Issoudun .
Avenue du Père Noir Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire patindeglaceissoudun@gmail.com
English :
The Patin de glace Issoudun organizes a ????? ?? ???????? ??? ????? in the presence of Natacha LAGOUGE and Arnaud CAFFA, bronze medalists at the Grande championship in ice dance 2025 for children from Issoudun’s priority neighborhoods.
L’événement Stage de Patinage sur Glace Issoudun a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Issoudun