Stage de pêche à la carpe Puy-de-Serre

Carpodrome de la Morinière Puy-de-Serre Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-15 12:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez la pêche de la carpe sur un plan d’eau dédié à cette espèce.

Sur la commune de Puy de Serre, initiez-vous à la pêche en carpodrome au method feeder , accompagné d’un moniteur guide de pêche qui vous accompagnera dans votre pratique.

Initiation à la pêche de la carpe au lancer et au moulinet identifier les poissons recherchés choisir son matériel (cannes, moulinet, leurres, appâts, …) découvrir un montage lié à la technique (nœud, ligne, …) apprendre les gestes du lancer, apprendre à aborder un poste de pêche et adapter sa pêche à la situation du moment.

Niveaux: Adultes et enfants dès 12 ans

Carte de pêche obligatoire à prévoir par le participant cartedepêche.fr

Matériels de pêche fournis

Encadré par un Moniteur Guide de Pêche diplômé BPJEPS Pêche de loisirs

Prévoir une tenue adaptée à la météo et de l’eau

Tarif: 15€ par participant

Inscription obligatoire en ligne sur le site

Nombre de places limitées. Si seulement un seul inscrit ou observation d’une météo à risques, la fédération de pêche se donne le droit d’annuler le stage. Le participant sera remboursé. .

Carpodrome de la Morinière Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 37 19 05 contact@federation-peche-vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover carp fishing on a lake dedicated to this species.

L’événement Stage de pêche à la carpe Puy-de-Serre Puy-de-Serre a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin