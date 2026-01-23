Stage de pêche Ado bloscon Roscoff

Stage de pêche Ado

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-20

Stage de pêche du bord de mer avec Aventure Pêche Bretagne encadré par des guides de pêche professionnels.

Stage sur 2 jours aux ados de 12 à 17 ans.

Un stage conçu pour les jeunes qui souhaitent s’initier ou progresser sur de la pêche en eau douce. À travers 2 après-midis nous aborderons les techniques adaptées, la lecture de l’eau, le respect des poissons et de l’environnement. Une demi-journée sera consacrée à la pêche des poissons blancs (Gardons, rotengles, brèmes, tanches, carpe , …) avec la technique du feeder et une autre à la traque des carnassiers (perches, brochets, …) avec de la pêche aux leurres.

Le tarif du stage comprend l’encadrement par un guide de pêche diplômé d’état, le prêt du matériel complet (cannes, moulinets, leurres, appâts et petit matériel…), initiation et perfectionnement aux techniques de pêche, un programme pédagogique construit, l’utilisation de la salle de cours en cas de grosses intempéries.

Sont à prévoir bottes, vêtements chauds et imperméables, lunettes de soleil et piques-niques.

N’hésitez pas à nous appeler au 02 98 69 19 40 pour tous renseignements complémentaires.

Ce stage est ouvert à 6 participants maximum.

Ouvert de 12 à 17 ans. Les débutants sont acceptés.

Les piques-niques sont à prévoir. L’hébergement est non prévu.

Les lieux de rendez-vous pour les 2 journées se trouveront à proximité de Roscoff, nous vous les communiquerons ultérieurement. .

+33 2 98 69 19 40

