Stage de pêche Lac de Cadillon Cadillon
Lac de Cadillon D13 Cadillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-18
Stage d’initiation de pêche au feeder et initiation anglaise. Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de l’eau, bottes et le casse-croûte du midi. Votre carte de pêche de l’année en cours est obligatoire. Tout le matériel de pêche est fourni pour le stage. Pour les 9/14 ans. .
Lac de Cadillon D13 Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 40 73 37 info@federationpeche64.fr
English :
