Stage de pêche Lac de Cadillon Cadillon

Stage de pêche

Lac de Cadillon D13 Cadillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-18

Stage d’initiation de pêche au feeder et initiation anglaise. Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment, de l’eau, bottes et le casse-croûte du midi. Votre carte de pêche de l’année en cours est obligatoire. Tout le matériel de pêche est fourni pour le stage. Pour les 9/14 ans. .

Lac de Cadillon D13 Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 40 73 37 info@federationpeche64.fr

