Stage de pêche initiation et perfectionnement de la pêche à la truite fario

Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-07

Initiation et perfectionnement de la pêche de la truite fario avec un guide de pêche. Deux jours pour découvrir et progresser, avec un pique nique tiré du sac à midi. Le matériel et les appâts sont fournis. A Uhart-Cize sur la Nive d’Arnéguy. A destination des 14/17 ans. .

Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 45 21 info@aprn.fr

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English : Stage de pêche initiation et perfectionnement de la pêche à la truite fario

L’événement Stage de pêche initiation et perfectionnement de la pêche à la truite fario Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque